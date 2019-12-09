Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до пяти
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Из-за извержения вулкана Вахаари (Уайт-Айленд) в Новой Зеландии погибли пять человек. Многие люди остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New Zealand Herald.
"По меньшей мере пять человек погибли из-за извержения вулкана на острове Вахаари (Уайт-Айленд). Многих людей до сих пор не нашли", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что до сих пор разыскивают туристов круизных судов и жителей острова, которые могли пострадать от извержения.
"Некоторые туристы были с круизного судна "Овация моря", но полиция не сообщает их гражданства", - добавили в СМИ.
Указано, что полиция до сих пор не знает, остались на острове те, кто выжил.
Также сообщается о пяти погибших, которых вывезли с острова. Еще 18 человек - получили ожоги.
Напомним, в Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.
Также сообщалось, что раньше от извержения погиб один человек.