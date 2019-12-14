Число погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии выросло до 14

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Киев  •  УНН

 • 15085 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Из-за извержения вулкана Вахаари (Уайт-Айленд) в Новой Зеландии погибли 14 человек. Около 20 человек остаются в реанимации с тяжелыми ожогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

“Водолазы продолжают поиски в воде у вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пытаясь извлечь еще два тела. Команда столкнулась с уникальными сложными условиями, когда пыталась достать тело, которое заметили в воде. Четырнадцать смертей было подтверждено с понедельника. Около 20 человек остаются в реанимации с тяжелыми ожогами”, — сообщили в СМИ.

Отмечается, что водолазы столкнулись с проблемой ограниченной видимости в воде из-за загрязнения. Это требует от них дополнительных мер безопасности и использование защитных средств. Каждый раз, когда они выходят из воды — их обеззараживают пресной водой.

Сообщается, что на воде и на берегу заметили мертвую рыбу и угрей.

“Полиция подтвердила, что одной из жертв была Кристал Ева Брауитт из Австралии. Она была 21-летней студенткой ветеринарной медицины и ее считали пропавшей без вести. На острове она была вместе с отцом и сестрой, которые получили сильные ожоги”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что найденные тела в Окленде проверяют специалисты, в том числе и патологоанатом, медицинский врач и офицер, проверяет отпечатки пальцев. Полиция также собирает информацию о возможных жертвах: их одежда, описание внешности, фотографии, отпечатки пальцев, медицинские и стоматологические записи и образцы ДНК.

Также стало известно, что среди 47 человек, находившихся на острове во время извержения, 24 были из Австралии, девять из США, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, двое из Китая, двое из Великобритании и один из Малайзии .

Напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и у него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Также напомним, вчера, 14 декабря, в Новой Зеландии применили водолазов для поисков погибших из-за извержения вулкана.

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