Помер режисер-документаліст, який знімав фільми про відомих рок-музикантів

Пеннебейкер помер у четвер у себе вдома в США, заявив син режисера.

Одними з найвідоміших робіт, знятих режисером більш ніж за півстолітню творчу кар'єру, стали документальні фільми про видатних музикантів: Боба Ділана ("Не озирайся", 1967), Елісе Купера ("Еліс Купер", 1970), Девіді Боуї ("Зіггі Стардаст і павуки з Марса", 1973), Джимі Хендрікса ("Джимі Хендрікс на рок-фестивалі в Монтереї", 1986), групі Depeche Mode ("101", 1989) та ін.

Пеннебейкер також співпрацював з кількома президентами США і створив картини про передвиборні кампанії Джона Кеннеді і Білла Клінтона.

У 2013 році режисер був удостоєний премії "Оскар" за заслуги в кінематографі.

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