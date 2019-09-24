Помер продюсер "Сімпсонів" та "Ріка і Морті"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Анімаційний продюсер Джей Майкл Мендель, який отримав чотири премії "Еммі" за роботу над анімаційними серіалами "Сімпсони" і "Рік і Морті", помер на 54-му році життя, передає УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Так, його дружина Джуел Бестроп повідомила, що продюсер помер з природних причин в неділю ввечері в їхньому будинку в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія.
Мендель приєднався до команди "Сімпсонів" в 1989 році, згодом продюсер 10 років працював на 207 епізодами шоу. Мендель отримав три "Еммі" за роботу над "Сімпсонами", четверту - за "Ріка і Морті".
Як повідомляв УНН, в США помер фронтмен відомої американської рок-групи.