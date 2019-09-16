У США помер фронтмен відомого американського рок-гурту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Фронтмен американської групи The Cars Рік Окасек помер на 76-му році життя. Про це в неділю повідомив портал TMZ, передає УНН.
За даними видання, дружина музиканта Пауліна Порізкова виявила Окасека в їхньому будинку в Нью-Йорку приблизно о 16:00 за місцевим часом. На даний момент причина смерті не повідомляється.
The Cars — рок-група “нової хвилі”. Музиканти були особливо популярні в 1980-х роках. У квітні минулого року колектив потрапив в американський Зал слави рок-н-ролу. За свою кар’єру музиканти записали сім студійних альбомів.
Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.