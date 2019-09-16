В США умер фронтмен известной американской рок-группы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Фронтмен американской группы The Cars Рик Окасек умер на 76-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ, передает УНН.
По данным издания, жена музыканта Паулина Поризкова обнаружила Окасека в их доме в Нью-Йорке примерно в 16:00 по местному времени. На данный момент причина смерти не сообщается.
The Cars — рок-группа “новой волны”. Музыканты были особенно популярны в 1980-х годах. В апреле прошлого года коллектив попал в американский Зал славы рок-н-ролла. За свою карьеру музыканты записали семь студийных альбомов.
Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.