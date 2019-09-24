Умер продюсер "Симпсонов" и "Рика и Морти"

Так, его жена Джуэл Бэстроп сообщила, что продюсер умер по естественным причинам в воскресенье вечером в их доме в Студио-Сити, штат Калифорния.

Мендель присоединился к команде "Симпсонов" в 1989 году, впоследствии продюсер 10 лет работал на 207 эпизодами шоу. Мендель получил три "Эмми" за работу над "Симпсонами", четвертую - за "Рика и Морти".

Как сообщал УНН, в США умер фронтмен известной американской рок-группы.