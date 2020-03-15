Помер один з засновників музичного напрямку індастріал Дженезіс Пі-Оррідж
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У віці 70 років помер британський музикант, один із засновників стилю індастріал Дженезіс Брейер Пі-Оррідж (справжнє ім’я Нейл Ендрю Мегсон). Про це повідомляє УНН спираючись на повідомлення лейбла DAIS Records у Instagram та газету The Guardian.
Як повідомили дочки виконавця, він помер 14 березня, після двох з половиною років боротьби з лейкемією.
Пі-Оррідж народився у Манчестері 22 лютого 1950 року. У 1969-му він утворив власний перформанс-гурт C.O.U.M. Transmission, який пізніше трансформувався у більш відомий музичний колектив Throbbing Gristle.
“Панк-рокери казали: вивчіть три акорди і створіть групу”, — говорив Пі-Оррідж для видання The New Yorker у 2012 році. “І ми подумали: навіщо вчити якісь акорди? Ми хотіли робити музику, як Форд робив автомобілі на промисловому конвеєрі”, — додав виконавець.
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Пі-Оррідж вважається одним із засновників музичного стилю індастріал: у 1976 році він заснував незалежний лейбл Industrial Records, назва якого походить від висунутого перформанс-артистом Монте Казаззой гасла “Industrial music for industrial people” (“Індустріальна музика для індустріальних людей”).
Пізніше Пі-Оррідж створив рок-групу Psychic TV.
У підсумку він змушений був переїхати з Великої Британії до Сполучених Штатів. Також він організував музично-розмовний проект Thee Majesty і провів серію виступів зі своєю дружиною Breaking Sex.
Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.