Умер один из основателей музыкального направления индастриал Дженезис Пи-Орридж
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В возрасте 70 лет скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (настоящее имя Нейл Эндрю Мегсон). Об этом сообщает УНН опираясь на сообщение лейбла DAIS Records в Instagram и газету The Guardian.
Как сообщили дочери исполнителя, он умер 14 марта, после двух с половиной лет борьбы с лейкемией.
Пи-Орридж родился в Манчестере 22 февраля 1950 года. В 1969-м он создал собственную перформанс-группу C.O.U.M. Transmission, который позже трансформировался в более известный музыкальный коллектив Throbbing Gristle.
“Панк-рокеры говорили: изучите три аккорда и создайте группу”, — говорил Пи-Орридж для издания The New Yorker в 2012 году. “И мы подумали: зачем учить какие-то аккорды? Мы хотели делать музыку, как Форд делал автомобили на промышленном конвейере”, — добавил исполнитель.
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Пи-Орридж считается одним из основателей музыкального стиля индастриал: в 1976 году он основал независимый лейбл Industrial Records, название которого происходит от выдвинутого перформанс-артистом Монте Казаззой лозунга “Industrial music for industrial people” (“Индустриальная музыка для индустриальных людей”).
Позже Пи-Орридж создал рок-группу Psychic TV.
В итоге он вынужден был переехать из Великобритании в США. Также он организовал музыкально-разговорный проект Thee Majesty и провел серию выступлений со своей женой Breaking Sex.
Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.