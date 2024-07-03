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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер лауреат премії "Оскар", сценарист Роберт Таун

Київ • УНН

 • 14545 перегляди

Роберт Таун, оскароносний сценарист таких культових фільмів, як “Китайський квартал”, "Шампунь" і "Остання деталь", помер у віці 89 років в оточенні сім'ї у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Помер лауреат премії "Оскар", сценарист Роберт Таун

У віці 89 років помер лауреат премії "Оскар"  Роберт Таун. Він був сценаристом "Китайського кварталу",  "Шампуню", "Останньої деталі" та інших відомих фільмів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Associated Press. 

Деталі 

Таун помер у понеділок в оточенні сім'ї у своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомила його публіцист Керрі МакКлюр. 

Причину смерті МакКлюр відмовилася коментувати. Йому було 89 років.

Завдяки дружбі з двома найбільшими зірками 1960-х і 70-х років, Ворреном Бітті та Джеком Ніколсоном, Таун  написав або став співавтором деяких знакових фільмів епохи.  

Як зазначає Associated Press, Таун зумів перенести на екран дуже особисте і впливове бачення Лос-Анджелеса.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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