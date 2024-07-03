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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
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В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

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По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
2 июля 2024, 06:55  •  61400 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

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Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
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Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

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Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

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Российские власти вербуют 17-летних подростков для пополнения потерь в Украине

Российские власти вербуют 17-летних подростков для пополнения потерь в Украине

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Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы

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Умеров встретился с министром обороны США Остином

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НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

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Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  140418 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
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1 июля 2024, 13:00  •  156719 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  159901 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  160286 просмотра
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