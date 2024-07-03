В возрасте 89 лет умер лауреат премии "Оскар" Роберт Таун. Он был сценаристом "Китайского квартала", "Шампуня", "Последней детали" и других известных фильмов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали

Таун умер в понедельник в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила его публицист Кэрри МакКлюр.

Причину смерти МакКлюр отказалась комментировать. Ему было 89 лет.

Благодаря дружбе с двумя величайшими звездами 1960-х и 70-х годов, Уорреном Битти и Джеком Николсоном, Таун написал или стал соавтором некоторых знаковых фильмов эпохи.

Как отмечает Associated Press, Таун сумел перенести на экран очень личное и влиятельное видение Лос-Анджелеса.

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