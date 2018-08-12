Помер лауреат Нобелівської премії з літератури Відьядхар Сураджпрасад Найпол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відьядхар Сураджпрасад Найпол, що народився на Тринідаді, помер у віці 85 років. Про це повідомило агентство Press Association, передає УНН.
“Він був гігантом у всьому, чого досягав, і він помер в оточенні тих, кого він любив”, — повідомила дружина покійного Надіра. За її словами, Найпол “прожив життя, яке було сповнене дивовижної творчості”.
Найпол написав понад 30 книг. Найвідомішими його творами стали романи “Будинки для містера Бісваса” і “Територія пітьми”.
У 1971 році він став лауреатом Букерівської премії за роман “У підвішеному стані”, в 1993 році — першим лауреатом Літературної премії Девіда Коена, а в 2001 році — Нобелівської премії.
Як повідомляв УНН, помер художник та музикант, який працював із гуртом “Кіно”.