Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол, родившийся на Тринидаде, умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило агентство Press Association, передает УНН.
“Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил”, — сообщила супруга покойного Надира. По ее словам, Найпол “прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества”.
Найпол написал более 30 книг. Самыми известными его произведениями стали романы “Дома для мистера Бисваса” и “Территория тьмы”.
В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии за роман “В подвешенном состоянии”, в 1993 году — первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году — Нобелевской премии.
Как сообщал УНН, умер художник и музыкант, работавший с группой “Кино”.