Помер колишній наставник "Барселони" та "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сербський екснаставник провідних футбольних клубів Іспанії ставник Радомір Антіч помер в 71-річному віці, повідомляє УНН з посиланням на сайти ФК "Атлетіко" і "Барселону".
Причина смерті не повідомляється.
Найбільший успіх серба спіткав на чолі ФК “Атлетіко” з яким він провів п’ять сезонів, завоювавши чемпіонаті Іспанії і Кубок Іспанії в сезоні 1995/96 року.
Додамо також, фахівець працював головним тренером у “Реалі,” “Барселоні”, “Сарагосі”, “Ов’єдо”, “Сельті”, “Шаньдунь Лунен” і очолював збірну Сербії.