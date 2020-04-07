Помер колишній наставник "Барселони" та "Реалу"

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сербський екснаставник провідних футбольних клубів Іспанії ставник Радомір Антіч помер в 71-річному віці, повідомляє УНН з посиланням на сайти ФК "Атлетіко" і "Барселону".

Причина смерті не повідомляється.

Найбільший успіх серба спіткав на чолі ФК “Атлетіко” з яким він провів п’ять сезонів, завоювавши чемпіонаті Іспанії і Кубок Іспанії в сезоні 1995/96 року.

Додамо також, фахівець працював головним тренером у “Реалі,” “Барселоні”, “Сарагосі”, “Ов’єдо”, “Сельті”, “Шаньдунь Лунен” і очолював збірну Сербії.

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