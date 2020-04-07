Умер бывший наставник "Барселоны" и "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сербский экс-наставник ведущих футбольных клубов Испании ставник Радомир Антич умер в 71-летнем возрасте, сообщает УНН со ссылкой на сайты ФК "Атлетико" и "Барселону".
Причина смерти не сообщается.
Наибольший успех серба встретил во главе ФК "Атлетико", с которым он провел пять сезонов, завоевав чемпионате Испании и Кубок Испании в сезоне 1995/96 года.
Добавим также, специалист работал главным тренером в "Реале," "Барселоне", "Сарагосе", "Овьедо", "Сельте", "Шаньдун Лунэн" и возглавлял сборную Сербии.