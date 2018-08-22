Помер головний лікар київського ендокринологічного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Помер головний лікар Київського міського клінічного ендокринологічного центру, професор кафедри хірургії та проктології академії Микола Гульчій.
Адміністрація, ректорат та колектив Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика висловлює щирі співчуття проректору з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професору Олесі Гульчій з приводу непоправної втрати – передчасної смерті її чоловіка Гульчія Миколи Васильовича, головного лікаря Київського міського клінічного ендокринологічного центру, професора кафедри хірургії та проктології академії.
"Професор Гульчій М.В. залишив яскравий слід в українській медицині. Завдяки його непересічному таланту та наполегливості врятовані тисячі життів, заснований Київський міський клінічний ендокринологічний центр та сформований унікальний колектив. Він успішно поєднував керівництво центром з науково-педагогічною діяльністю в академії, передаючи свій практичний досвід лікарям з усіх областей України. Ми пишаємося, що працювали в одній команді з Миколою Васильовичем", - йдеться в повідомленні медичної академії.