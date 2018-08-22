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Умер главный врач киевского эндокринологического центра

Киев • УНН

 • 34504 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Умер главный врач Киевского городского клинического эндокринологического центра, профессор кафедры хирургии и проктологии академии Николай Гульчий.

Умер главный врач киевского эндокринологического центра

Администрация, ректорат и коллектив Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика выражает искренние соболезнования проректору по международным связям и научно-педагогической работе с иностранными гражданами профессору Олесе Гульчий по поводу невосполнимой утраты - преждевременной смерти ее мужа Гульчия Николая Васильевича, главного врача Киевского городского клинического эндокринологического центра, профессора кафедры хирургии и проктологии академии.

"Профессор Гульчий М.В. оставил яркий след в украинской медицине. Благодаря его незаурядному таланту и настойчивости спасены тысячи жизней, основан Киевский городской клинический эндокринологический центр и сформирован уникальный коллектив. Он успешно совмещал руководство центром по научно-педагогической деятельностью в академии, передавая свой практический опыт врачам из всех областей Украины. Мы гордимся, что работали в одной команде с Николаем Васильевичем", - говорится в сообщении медакадемии.

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