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Помер екс-президент УЄФА: Павелко висловив співчуття

Помер екс-президент УЄФА: Павелко висловив співчуття

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко висловив співчуття щодо смерті шведського футбольного функціонера, екс-президента УЄФА Леннарта Юганссона, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.

"Сьогодні вночі пішов з життя багаторічний президент УЄФА (з 1990 по 2007 рр.) і творець найпопулярнішого клубного турніру світу — Ліги чемпіонів — Леннарт Юганссон...Надзвичайно харизматична, професійна, відповідальна і доброзичлива людина, яка була великим другом України... Востаннє пан Леннарт відвідав нашу країну в минулому році, щоб на власні очі побачити київський фінал Ліги чемпіонів УЄФА…" - написав Павелко.

"Це був надзвичайно відданий футболу протягом всього життя і до останніх днів вболівальник і талановитий функціонер... Світла пам’ять Великому Леннарту Юганссону..." - додав він.

Українські Національні Новини

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