Умер экс-президент УЕФА: Павелко выразил соболезнования

"Сегодня ночью ушел из жизни многолетний президент УЕФА (с 1990 по 2007 гг.) и создатель популярного клубного турнира мира - Лиги чемпионов - Леннарт Юханссон... Очень харизматичный, профессиональный, ответственный и доброжелательный человек, который был большим другом Украины... Последний раз господин Леннарт посетил нашу страну в прошлом году, чтобы воочию увидеть киевский финал Лиги чемпионов УЕФА..." - написал Павелко.

"Это был очень преданный футболу в течение всей жизни и до последних дней болельщик и талантливый функционер... Светлая память Великому Леннарту Юханссону..." - добавил он.