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Помер ексгендиректор одної з організацій ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Колишній генеральний директор Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Жак Діуф помер у віці 81 року. Про це йдеться в опублікованому в неділю на офіційному сайті організації заяві, передає УНН.

Цюй Дун’юй, що зайняв 1 серпня посаду гендиректора ФАО висловив співчуття у зв’язку зі смертю Діуфа та відзначив його зусилля в боротьбі з поширенням голоду по всьому світу.

“Намагання Діуфа з викорінення голоду та поліпшенню продовольчої і сільськогосподарської безпеки увічнені в пам’яті премією ФАО імені Жака Діуфа”, — відзначили в організації.

Діуф очолив ФАО в січні 1994 року і займав пост генерального директора аж до грудня 2011 року. Протягом усієї своєї робочої діяльності він невпинно боровся з бідністю, голодом і недоїданням. У 2014 році Діуф був призначений спеціальним послом ФАО по країнам зони Сахеля і Африканського рогу.

Нагадаємо, помер ідеолог камбоджійських “Червоних кхмерів”.

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