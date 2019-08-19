Помер ексгендиректор одної з організацій ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Колишній генеральний директор Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Жак Діуф помер у віці 81 року. Про це йдеться в опублікованому в неділю на офіційному сайті організації заяві, передає УНН.
Цюй Дун’юй, що зайняв 1 серпня посаду гендиректора ФАО висловив співчуття у зв’язку зі смертю Діуфа та відзначив його зусилля в боротьбі з поширенням голоду по всьому світу.
“Намагання Діуфа з викорінення голоду та поліпшенню продовольчої і сільськогосподарської безпеки увічнені в пам’яті премією ФАО імені Жака Діуфа”, — відзначили в організації.
Діуф очолив ФАО в січні 1994 року і займав пост генерального директора аж до грудня 2011 року. Протягом усієї своєї робочої діяльності він невпинно боровся з бідністю, голодом і недоїданням. У 2014 році Діуф був призначений спеціальним послом ФАО по країнам зони Сахеля і Африканського рогу.
Нагадаємо, помер ідеолог камбоджійських “Червоних кхмерів”.