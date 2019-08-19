Умер экс-гендиректор одной из организаций ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф умер в возрасте 81 года. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на официальном сайте организации заявлении, передает УНН.
Цюй Дуньюй, занявший 1 августа должность гендиректора ФАО выразил соболезнования в связи со смертью Диуфа и отметил его усилия в борьбе с распространением голода по всему миру.
“Попытки Диуфа по искоренению голода и улучшению продовольственной и сельскохозяйственной безопасности увековечены в памяти премией ФАО имени Жака Диуфа”, — отметили в организации.
Диуф возглавил ФАО в январе 1994 года и занимал пост генерального директора до декабря 2011 года. На протяжении всей своей рабочей деятельности он постоянно боролся с бедностью, голодом и недоеданием. В 2014 году Диуф был назначен специальным послом ФАО по странам зоны Сахеля и Африканского Рога.
Напомним, умер идеолог камбоджийских “Красных кхмеров”.