Помер актор Армен Джигарханян

"Сьогодні вранці перестало битися серце великої людини, геніального актора, режисера і вчителя - Армена Борисовича Джигарханяна... Я впевнений, що пам'ять про Армена Борисовича, як і його роботи будуть жити вічно", - написав Согомонян.

Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року в Єревані. Він рано зацікавився драматичним мистецтвом і вперше вийшов на сцену в 1955 році. Він відомий за ролями у фільмах "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".

Нагадаємо, повідомлення про госпіталізацію Армена Джигарханяна з'являлися в ЗМІ неодноразово протягом 2018 року.

У 2019 він потрапив в реанімацію у вкрай важкому стані.