Помер актор Армен Джигарханян
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Актор театру та кіно, Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86 році життя. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook друг артиста Артур Согомонян, передає УНН.
"Сьогодні вранці перестало битися серце великої людини, геніального актора, режисера і вчителя - Армена Борисовича Джигарханяна... Я впевнений, що пам'ять про Армена Борисовича, як і його роботи будуть жити вічно", - написав Согомонян.
Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року в Єревані. Він рано зацікавився драматичним мистецтвом і вперше вийшов на сцену в 1955 році. Він відомий за ролями у фільмах "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".
Нагадаємо, повідомлення про госпіталізацію Армена Джигарханяна з'являлися в ЗМІ неодноразово протягом 2018 року.
У 2019 він потрапив в реанімацію у вкрай важкому стані.