Умер актер Армен Джигарханян

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 25992 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 94612 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 69120 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 106393 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 83864 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93704 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101151 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114469 просмотра

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Умер актер Армен Джигарханян

Умер актер Армен Джигарханян

Киев  •  УНН

 • 24556 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Актер театра и кино, Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. Об этом сообщил на своей странице Facebook друг артиста Артур Согомонян, передает УНН.

"Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна... Я уверен, что память об Армене Борисовиче, как и его работы будут жить вечно", - написал Согомонян.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он рано заинтересовался драматическим искусством и впервые вышел на сцену в 1955 году. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

Напомним, сообщение о госпитализации Армена Джигарханяна появлялись в СМИ неоднократно в течение 2018 года.
В 2019 году он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

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