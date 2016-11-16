Польський Сейм ухвалив проект закону про зниження пенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сейм у Польщі прийняв президентський проект закону про пенсійний вік. У ньому передбачається повернення попереднього віку виходу на пенсію: жінок – у 60 років, чоловіків – 65, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
За інформацією видання, зараз пенсійний вік у Польщі – це 67 років, незалежно від статі. Його підвищення відбувається поступово. Такий вік виходу на пенсію мав охопити всіх жінок 2040 року, а всіх чоловіків – 2020 року.
Пропозицію зміни вніс до парламенту президент Анджей Дуда. Згідно з новими правилами, на пенсію зможуть вийти чоловіки, яким виповнилося 65 років, і жінки, які досягли 60-річного віку. Проте, це не буде обов’язковим.
За новий закон голосували 262 депутати, 149 були проти. Перед голосуванням у Сеймі прем’єрка Беата Шидло заявила, що керівна партія польського уряду, Право і справедливість, виконує свої обіцянки.
Тепер над проектом працюватиме Сенат, після чого закон потрапить до президента. Нові правила мають бути введені в дію у жовтні 2017 року.