Польский Сейм принял проект закона о снижении пенсионного возраста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сейм в Польше принял президентский проект закона о пенсионном возрасте. В нем предусматривается возврат предыдущего возраста выхода на пенсию: женщины - 60 лет, мужчин - 65, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По информации издания, сейчас пенсионный возраст в Польше - это 67 лет, независимо от пола. Его повышение происходит постепенно. Такой возраст выхода на пенсию должен охватить всех женщин к 2040 году, а всех мужчин - к 2020 году.
Предложение изменения внес в парламент президент Анджей Дуда. Согласно новым правилам, на пенсию смогут выйти мужчины, которым исполнилось 65 лет, и женщины, достигшие 60-летнего возраста. Однако, это не будет обязательным.
За новый закон голосовали 262 депутата, 149 были против. Перед голосованием в Сейме премьер Беата Шидло заявила, что правящая партия польского правительства, Право и справедливость, выполняет свои обещания.
Теперь над проектом будет работать Сенат, после чего закон попадет к президенту. Новые правила должны быть введены в действие в октябре 2017 года.