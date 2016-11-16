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15 марта, 19:03 • 110365 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152928 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129181 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122326 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108043 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103133 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Польский Сейм принял проект закона о снижении пенсионного возраста

Польский Сейм принял проект закона о снижении пенсионного возраста

Киев • УНН

 • 16819 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сейм в Польше принял президентский проект закона о пенсионном возрасте. В нем предусматривается возврат предыдущего возраста выхода на пенсию: женщины - 60 лет, мужчин - 65, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По информации издания, сейчас пенсионный возраст в Польше - это 67 лет, независимо от пола. Его повышение происходит постепенно. Такой возраст выхода на пенсию должен охватить всех женщин к 2040 году, а всех мужчин - к 2020 году.

Предложение изменения внес в парламент президент Анджей Дуда. Согласно новым правилам, на пенсию смогут выйти мужчины, которым исполнилось 65 лет, и женщины, достигшие 60-летнего возраста. Однако, это не будет обязательным.

За новый закон голосовали 262 депутата, 149 были против. Перед голосованием в Сейме премьер Беата Шидло заявила, что правящая партия польского правительства, Право и справедливость, выполняет свои обещания.

Теперь над проектом будет работать Сенат, после чего закон попадет к президенту. Новые правила должны быть введены в действие в октябре 2017 года.

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