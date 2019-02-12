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Польська компанія виграла тендер на утримання доріг Київщини

Польська компанія виграла тендер на утримання доріг Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Польська компанія "ГНОМ" забезпечить експлуатаційне утримання автодоріг державного значення Київщини. Компанія виграла тендер на суму 234,81 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані з системи ProZorro.

Згідно з інформацією системи, компанія "ГНОМ" у реєстрі тендерних пропозиції конкурувала з ДочП "Київське обласне дорожнє управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" і ТОВ "ДС Пром Груп", яке єдине не знижувало ціну.

Первинна пропозиція польської компанії складала 236 млн грн, остаточна пропозиція – 234 813 700 грн.

На поточний рік полякам замовили утримання 283 км міжнародних трас Київщини, договір уклали до 31 грудня 2019 року.

Зокрема, мова йде про М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі; М-03 Київ – Харків – КПП "Довжанський"; М-06 Київ – Чоп; М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Йдеться про холодне фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття, очищення доріг від снігу і сміття, обробку протиожеледними матеріалами, нанесення розмітки тощо.

Як повідомляв УНН, "Укравтодор" цього року візьметься за ремонт доріг Закарпаття.

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