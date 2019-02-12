Польская компания выиграла тендер на содержание дорог Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Польская компания "ГНОМ" обеспечит эксплуатационное содержание автодорог государственного значения Киевской области. Компания выиграла тендер на сумму 234,81 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные из системы ProZorro.
Согласно информации системы, компания "ГНОМ" в реестре тендерных предложения конкурировала с ДочП "Киевское областное дорожное управление" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" и ООО "ДС Пром Групп", которое единственное не снижало цену.
Первичное предложение польской компании составляло 236 млн грн, окончательное предложение - 234 813 700 грн.
На текущий год полякам заказали содержание 283 км международных трасс Киевской области, договор заключили до 31 декабря 2019 года.
В частности, речь идет о М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи; М-03 Киев-Харьков-КПП "Должанский"; М-06 Киев-Чоп; М-07 Киев-Ковель-Ягодин.
Речь идет о холодном фрезеровании, устройстве асфальтобетонного покрытия, очистке дорог от снега и мусора, обработке противогололёдными материалами, нанесении разметки и т. д.
Как сообщал УНН, "Укравтодор" в этом году возьмется за ремонт дорог Закарпатья.