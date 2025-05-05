Польща вимагає від Чехії повернути 368 гектарів землі: деталі суперечки

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 32041 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 33524 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
06:29 • 69468 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
06:08 • 80560 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 133215 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 167081 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 194379 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 106879 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 100978 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 101780 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.9м/с
57%
746 мм
Популярнi новини

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

5 травня, 05:19 • 41210 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

07:29 • 38004 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 27521 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 18982 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 15391 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 32066 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

06:29 • 69506 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

06:08 • 80601 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 194400 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 92296 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Петро Павел

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Румунія

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 15512 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 19099 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 27637 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 23751 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 41478 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Truth Social

Шахед-136

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

Польща вимагає від Чехії повернути 368 гектарів землі: деталі суперечки

Київ • УНН

 • 4850 перегляди

Польща має намір відновити консультації з Чехією щодо "територіального боргу" у 368 гектарів землі, яка після війни відійшла до Чехословаччини. Переговори тривають роками, і Польща налаштована на угоду.

Польща вимагає від Чехії повернути 368 гектарів землі: деталі суперечки

Польща розраховує поновити консультації з Чехією щодо "територіального боргу" у 368 гектарів землі, що належали Польщі, та після повоєнного переділу кордонів відійшли Чехословаччині. Про це передає RMF24, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, переговори між Польщею та Чехією щодо вирішення проблеми так званого територіального боргу не припиняються вже багато років. Йдеться про повернення 368 гектарів землі, за які дві країни сперечаються з 1950-х років.

Консультації мають бути відновлені на експертному рівні, написала щоденна польська газета Fakt. На запитання про цю справу речник Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Дрейк не надав подробиць.

Зараз ми не будемо надавати подробиць з цього питання, – сказав Дрейк, коментуючи питання про перспективу повернення землі.

Суперечка щодо Курильських островів: Токіо висловив протест москві щодо заборони в'їзду мешканцям24.04.23, 16:17 • 717384 перегляди

Польський уряд висловлює свою рішучість завершити це питання та розробити двосторонню угоду між країнами. Однак на хід переговорів можуть вплинути майбутні осінні парламентські вибори в Чеській Республіці та потенційна зміна уряду.

Доповнення

Суперечка щодо вищезгаданих 368 гектарів землі сягає корінням у встановлення польсько-чехословацького кордону після Другої світової війни. У той час Польща претендувала на частини Заолжя, Спіша та Орави, але під впливом сталіна було ухвалено договір, що встановлював нинішній кордон.

Як пояснює чеське агентство, на основі договору 1958 року було розмічено такий кордон, скоротивши його на 80 км, що означало зміни у 85 місцях. Коли порівняли територіальні здобутки та втрати обох країн, виявилося, що тодішня Чехословаччина отримала додатково 368 гектарів.

Нагадаємо

Китай створює нову карту у Південно-Китайськомі морі на тлі напруженості навколо спірних островів з Філіппінами. КНР опублікувала оновлену карту міста Саньша з новими позначеннями районів Парасель і Спратлі. Ці території є предметом територіальних суперечок між Китаєм та п'ятьма сусідніми країнами.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Чеська Республіка
Польща
Brent
$60.46
Bitcoin
$94,153.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,321.94
Ethereum
$1,805.07