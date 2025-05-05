Польща вимагає від Чехії повернути 368 гектарів землі: деталі суперечки

Польща розраховує поновити консультації з Чехією щодо "територіального боргу" у 368 гектарів землі, що належали Польщі, та після повоєнного переділу кордонів відійшли Чехословаччині. Про це передає RMF24, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, переговори між Польщею та Чехією щодо вирішення проблеми так званого територіального боргу не припиняються вже багато років. Йдеться про повернення 368 гектарів землі, за які дві країни сперечаються з 1950-х років.

Консультації мають бути відновлені на експертному рівні, написала щоденна польська газета Fakt. На запитання про цю справу речник Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Дрейк не надав подробиць.

Зараз ми не будемо надавати подробиць з цього питання, – сказав Дрейк, коментуючи питання про перспективу повернення землі.

Суперечка щодо Курильських островів: Токіо висловив протест москві щодо заборони в'їзду мешканцям

Польський уряд висловлює свою рішучість завершити це питання та розробити двосторонню угоду між країнами. Однак на хід переговорів можуть вплинути майбутні осінні парламентські вибори в Чеській Республіці та потенційна зміна уряду.

Доповнення

Суперечка щодо вищезгаданих 368 гектарів землі сягає корінням у встановлення польсько-чехословацького кордону після Другої світової війни. У той час Польща претендувала на частини Заолжя, Спіша та Орави, але під впливом сталіна було ухвалено договір, що встановлював нинішній кордон.

Як пояснює чеське агентство, на основі договору 1958 року було розмічено такий кордон, скоротивши його на 80 км, що означало зміни у 85 місцях. Коли порівняли територіальні здобутки та втрати обох країн, виявилося, що тодішня Чехословаччина отримала додатково 368 гектарів.

Нагадаємо

Китай створює нову карту у Південно-Китайськомі морі на тлі напруженості навколо спірних островів з Філіппінами. КНР опублікувала оновлену карту міста Саньша з новими позначеннями районів Парасель і Спратлі. Ці території є предметом територіальних суперечок між Китаєм та п'ятьма сусідніми країнами.