Польша требует от Чехии вернуть 368 гектаров земли: детали спора

Польша рассчитывает возобновить консультации с Чехией по поводу "территориального долга" в 368 гектаров земли, принадлежавших Польше, и после послевоенного передела границ отошли Чехословакии. Об этом пишут польские СМИ, передает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Как отмечает издание, переговоры между Польшей и Чехией по решению проблемы так называемого территориального долга не прекращаются уже много лет. Речь идет о возвращении 368 гектаров земли, за которые две страны спорят с 1950-х годов.

Консультации должны быть возобновлены на экспертном уровне, написала ежедневная польская газета Fakt. На вопрос об этом деле представитель Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк не предоставил подробностей.

Сейчас мы не будем предоставлять подробностей по этому вопросу, – сказал Дрейк, комментируя вопрос о перспективе возвращения земли.

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Польское правительство выражает свою решимость завершить этот вопрос и разработать двустороннее соглашение между странами. Однако на ход переговоров могут повлиять предстоящие осенние парламентские выборы в Чешской Республике и потенциальная смена правительства.

Дополнение

Спор по поводу вышеупомянутых 368 гектаров земли уходит корнями в установление польско-чехословацкой границы после Второй мировой войны. В то время Польша претендовала на части Заолжья, Спиша и Оравы, но под влиянием сталина был принят договор, устанавливавший нынешнюю границу.

Как объясняет чешское агентство, на основе договора 1958 года была размечена такая граница, сократив ее на 80 км, что означало изменения в 85 местах. Когда сравнили территориальные достижения и потери обеих стран, оказалось, что тогдашняя Чехословакия получила дополнительно 368 гектаров.

Напомним

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