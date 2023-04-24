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В пятницу генеральный прокурор россии объявил Лигу жителей островов Чисима и Хабомаи "нежелательной организацией".

Этот шаг был сделан на фоне напряженных отношений между россией и Японией, которая присоединилась к своим партнерам из "Группы семи", наложив санкции на россию из-за ее вторжения в Украину.

россия контролирует четыре острова, которые Япония называет своими Северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью страны.

Острова, удерживаемые россией, были захвачены бывшим Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны. Территориальный спор из-за островов помешал Токио и Москве заключить мирный договор, чтобы официально прекратить боевые действия.

Детали

Главный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил в понедельник, что группа много лет работала над повышением осведомленности в Японии и поддерживала усилия Токио и москвы по заключению мирного договора.

Мацуно сказал, что утверждения россии о группе крайне односторонние и абсолютно необоснованные.

Он добавил, что бывшие жители островов по мере взросления хотят, чтобы территориальный вопрос Северных территорий был урегулирован, и как можно быстрее посетить могилы на островах.

Мацуно отметил, что действия россии причиняют эмоциональную боль бывшим жителям и их сторонникам. По его словам, деятельность группы и ее членов не должна испытывать негативного влияния.

Дополнение

Администрация президента россии в марте прошлого года объявила о приостановлении переговоров двух стран по урегулированию территориального спора и заключению двустороннего мирного договора после введения Токио санкций.

В сентябре россия также в одностороннем порядке расторгла соглашение с Японией о некоторых двусторонних отношениях, в том числе безвизовом обмене между японцами и россиянами.

В феврале этого года национальный митинг с требованием вернуть Северные территории впервые за пять лет принял лозунг, обвиняющий россию в незаконной оккупации островов.

В своих ежегодных отчетах Diplomatic Bluebook за 2022 и 2023 годы правительство Японии описало острова как незаконно оккупированные.

В прошлый понедельник Токио выразил протест москве в связи с учениями Тихоокеанского флота россии вблизи спорных островов. кремль отмахнулся от протеста, заявив, что учения соответствуют международному праву.