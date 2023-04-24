Спор о Курильских островах: Токио выразил протест Москве о запрете въезда жителям

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31408 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105076 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 68222 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118077 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116415 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107028 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101901 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112954 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132880 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180261 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82074 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 42866 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 72683 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103568 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 29231 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180262 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210887 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151403 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157760 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88795 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107310 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123948 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159347 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166018 просмотра
Актуальное
Спор о Курильских островах: Токио выразил протест Москве о запрете въезда жителям

Спор о Курильских островах: Токио выразил протест Москве о запрете въезда жителям

Киев • УНН

 • 717374 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правительство Японии направило в москву протест по дипломатическим каналам в связи с запретом россии на деятельность группы, организованной бывшими жителями Северных территорий (Курильские острова). Об этом пишет УНН со ссылкой на Nippon.

Раньше

В пятницу генеральный прокурор россии объявил Лигу жителей островов Чисима и Хабомаи "нежелательной организацией".

Этот шаг был сделан на фоне напряженных отношений между россией и Японией, которая присоединилась к своим партнерам из "Группы семи", наложив санкции на россию из-за ее вторжения в Украину.

россия контролирует четыре острова, которые Япония называет своими Северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью страны.

Острова, удерживаемые россией, были захвачены бывшим Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны. Территориальный спор из-за островов помешал Токио и Москве заключить мирный договор, чтобы официально прекратить боевые действия.

Детали

Главный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил в понедельник, что группа много лет работала над повышением осведомленности в Японии и поддерживала усилия Токио и москвы по заключению мирного договора.

Мацуно сказал, что утверждения россии о группе крайне односторонние и абсолютно необоснованные.

Он добавил, что бывшие жители островов по мере взросления хотят, чтобы территориальный вопрос Северных территорий был урегулирован, и как можно быстрее посетить могилы на островах.

Мацуно отметил, что действия россии причиняют эмоциональную боль бывшим жителям и их сторонникам. По его словам, деятельность группы и ее членов не должна испытывать негативного влияния.

Дополнение

Администрация президента россии в марте прошлого года объявила о приостановлении переговоров двух стран по урегулированию территориального спора и заключению двустороннего мирного договора после введения Токио санкций.

В сентябре россия также в одностороннем порядке расторгла соглашение с Японией о некоторых двусторонних отношениях, в том числе безвизовом обмене между японцами и россиянами.

В феврале этого года национальный митинг с требованием вернуть Северные территории впервые за пять лет принял лозунг, обвиняющий россию в незаконной оккупации островов.

В своих ежегодных отчетах Diplomatic Bluebook за 2022 и 2023 годы правительство Японии описало острова как незаконно оккупированные.

В прошлый понедельник Токио выразил протест москве в связи с учениями Тихоокеанского флота россии вблизи спорных островов. кремль отмахнулся от протеста, заявив, что учения соответствуют международному праву.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы