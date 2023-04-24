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Суперечка щодо Курильських островів: Токіо висловив протест москві щодо заборони в'їзду мешканцям

Суперечка щодо Курильських островів: Токіо висловив протест москві щодо заборони в'їзду мешканцям

Київ • УНН

 • 717376 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Уряд Японії направив до москви протест дипломатичними каналами у зв'язку із забороною росії на діяльність групи, організованої колишніми жителями Північних територій (Курильські острови). Про це пише УНН з посиланням на Nippon.

Раніше

У п'ятницю генеральний прокурор росії оголосив Лігу мешканців островів Чисіма та Хабомаї "небажаною організацією".

Цей крок був зроблений на тлі напружених відносин між росією та Японією, яка приєдналася до своїх партнерів з "Групи семи", наклавши санкції на росію через її вторгнення в Україну.

росія контролює чотири острови, які Японія називає своїми Північними територіями. Японський уряд стверджує, що острови є невід'ємною частиною країни.

Острови, які утримує росія, були захоплені колишнім Радянським Союзом в останні дні Другої світової війни. Територіальна суперечка через острови завадила Токіо та Москві укласти мирний договір, щоб офіційно припинити бойові дії.

Деталі

Головний секретар кабінету міністрів Мацуно Хірокадзу заявив у понеділок, що група багато років працювала над підвищенням обізнаності в Японії та підтримувала зусилля Токіо та москви щодо укладання мирного договору.

Мацуно сказав, що твердження росії про групу вкрай однобічні та абсолютно необґрунтовані.

Він додав, що колишні жителі островів у міру дорослішання хочуть, щоб територіальне питання Північних територій було врегульоване, і якнайшвидше відвідати могили на островах.

Мацуно зауважив, що дії рф завдають емоційного болю колишнім мешканцям та їхнім прихильникам. За його словами, діяльність групи та її членів не повинна зазнавати негативного впливу.

Доповнення

Адміністрація президента росії в березні минулого року оголосила про призупинення переговорів двох країн щодо врегулювання територіальної суперечки та укладання двостороннього мирного договору після введення Токіо санкцій.

У вересні росія також в односторонньому порядку розірвала угоду з Японією про деякі двосторонні відносини, зокрема безвізовий обмін між японцями і росіянами.

У лютому цього року національний мітинг з вимогою повернути Північні території вперше за п'ять років прийняв гасло, яке звинувачує росію в незаконній окупації островів.

У своїх щорічних звітах Diplomatic Bluebook за 2022 та 2023 роки уряд Японії описав острови як незаконно окуповані.

Минулого понеділка Токіо висловив протест москві у зв'язку з навчаннями Тихоокеанського флоту рф поблизу спірних островів. кремль відмахнувся від протесту, заявивши, що навчання відповідають міжнародному праву.

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