Польщу накрили проливні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За останню добу проливні дощі небезпечно підвищили рівень річок у Польщі, пошкодили один міст та призвели до евакуації учасників кількох таборів. Про це повідомив Урядовий центр безпеки, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Найсерйозніша ситуація зберігається в Малопольщі, де пожежники виїжджали 414 разів з метою усунення наслідків сильного вітру, зливи та затоплень. Пошкоджено 21 будинок, а підтоплено понад 200.
Крім Малопольщі, складна ситуація зберігається також у Нижній Сілезії, в південно-західній частині країни.
Синоптики заявляють, що сьогодні очікується продовження інтенсивних опадів на Сілезії та Малопольщі.
Нагадаємо, циклон та атмосферні фронти зумовлять сьогодні в Україні дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали. У південній частині очікується суха погода. Температура повітря досягне на півдні та сході +30 +33 градусів, на решті території вона становитиме 25-32 градуси вище нуля. У західних областях очікується найпрохолодніша погода, 18-23 градуси тепла.