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Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

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25 березня, 09:27 • 118755 перегляди

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Польщу накрили проливні дощі

Польщу накрили проливні дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. За останню добу проливні дощі небезпечно підвищили рівень річок у Польщі, пошкодили один міст та призвели до евакуації учасників кількох таборів. Про це повідомив Урядовий центр безпеки, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Найсерйозніша ситуація зберігається в Малопольщі, де пожежники виїжджали 414 разів з метою усунення наслідків сильного вітру, зливи та затоплень. Пошкоджено 21 будинок, а підтоплено понад 200.

Крім Малопольщі, складна ситуація зберігається також у Нижній Сілезії, в південно-західній частині країни.

Синоптики заявляють, що сьогодні очікується продовження інтенсивних опадів на Сілезії та Малопольщі.

Нагадаємо, циклон та атмосферні фронти зумовлять сьогодні в Україні дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали. У південній частині очікується суха погода. Температура повітря досягне на півдні та сході +30 +33 градусів, на решті території вона становитиме 25-32 градуси вище нуля. У західних областях очікується найпрохолодніша погода, 18-23 градуси тепла.

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