Польшу накрыли проливные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. За последние сутки проливные дожди опасно повысили уровень рек в Польше, повредили один мост и привели к эвакуации участников нескольких лагерей. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Самая серьезная ситуация сохраняется в Малопольше, где пожарные выезжали 414 раз с целью устранения последствий сильного ветра, ливня и затоплений. Повреждено 21 дом, а подтоплено более 200.
Кроме Малопольши, сложная ситуация сохраняется также в Нижней Силезии, в юго-западной части страны.
Синоптики заявляют, что сегодня ожидается продолжение интенсивных осадков в Силезии и Малопольше.
Напомним, циклон и атмосферные фронты обусловят сегодня в Украине дожди и грозы, местами сильные ливни, град и шквалы. В южной части ожидается сухая погода. Температура воздуха достигнет на юге и востоке +30 +33 градусов, на остальной территории она составит 25-32 градуса выше нуля. В западных областях ожидается прохладные погода, 18-23 градуса тепла.