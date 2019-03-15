Польща в ООН: невизнання Криму російським є правовим зобов'язанням держав
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Визнання Криму частиною Росії - це серйозне порушення міжнародного права. Про це заявила постійний представник Польщі при всесвітній організації Іоанна Вронецька під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, передає кореспондент УНН.
"30 березня 2014 року було проведено незаконний референдум про статус Криму. Він залишається незаконним до сих пір. Незалежно від того, як довго це триватиме, ми будемо наполягати на цьому", - сказала вона.
За словами дипломата, всі держави дотримуються своїх зобов'язань не визнавати агресію Росії та її дій щодо територій України.
"Мова йде про специфічний характер цих зобов'язань. Невизнання не є політичним рішенням - це правове зобов'язання. Визнання території України частиною Росії - це серйозне порушення міжнародного права, оскільки це форма підтримки держави у спробі легалізувати незаконне стан справ. Немає сумніву, що один з ключових питань, які необхідно вирішити - це положення в галузі прав людини", - підкреслила Постпред.
Нагадаємо, в РФ хочуть зобов'язати Україну виплатити "компенсацію за Крим".
Як повідомляв УНН, з окупованого Криму примусово депортували 8 тис. громадян України та інших країн.