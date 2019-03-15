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Польша в ООН: непризнание Крыма российским является правовым обязательством государств

Киев • УНН

 • 8801 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Признание Крыма частью России – это серьезное нарушение международного права. Об этом заявила постоянный представитель Польши при всемирной организации Иоанна Вронецкая во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент УНН.

Польша в ООН: непризнание Крыма российским является правовым обязательством государств

"30 марта 2014 года был проведен незаконный референдум о статусе Крыма. Он остается незаконным до сих пор. Вне зависимости от того, как долго это будет продолжаться, мы будем настаивать на этом", - сказала она.

По словам дипломата, все государства несут обязательства не признавать агрессию России и ее действий в отношении территорий Украины.

"Речь идет о специфическом характере этих обязательств. Непризнание не является политическим решением – это правовое обязательство. Признание территории Украины частью России – это серьезное нарушение международного права, поскольку это форма поддержки государства в попытке легализовать незаконное положение дел. Нет сомнения, что один из ключевых вопросов, которые необходимо решить – это положение в области прав человека", - подчеркнула Постпред.

Напомним, в РФ хотят обязать Украину выплатить "компенсацию за Крым".

Как сообщал УНН, из оккупированного Крыма принудительно депортировали 8 тыс. граждан Украины и других стран.

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