Польща отримає ракетні установки HIMARS в середині травня. Варшава обіцяє провести випробування на передовій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Польща отримає свої перші ракетні установки HIMARS в середині місяця, пише УНН з посиланням на TVP.Info.
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"Вже в середині травня перші пускові установки HIMARS будуть у Польщі. Найближчим часом ми проведемо випробування зброї на передовій в Україні", - заявив голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, який перебуває з візитом в США.
"Ми хочемо, щоб у Польщі було створено Академію HIMARS, де проходитиме навчання використанню цієї артилерійської системи", - повідомив міністр.
Деталі
Блащак сказав після розмови з керівництвом Lockheed Martin, що чув запевнення у готовності співпрацювати з польською оборонною промисловістю, готовності зміцнювати польську оборонну промисловість, що також вигідно для США, оскільки дозволить збільшити масштаб виробництва, коли йдеться про HIMARS.
Він додав, що переговори щодо закупівлі Польщею додаткових 500 пускових установок, схвалені Держдепартаментом та Конгресом, "в принципі вже ведуться", і він з оптимізмом дивиться на підписання угоди найближчим часом. Більшість пускових установок планується встановити на польські вантажівки Jelcz.
Глава Міноборони також повідомив, що обговорив можливе виробництво протитанкових керованих ракет Javelin у Польщі.
Блащак висловив зацікавленість у придбанні Польщею ракет HIMARS, розроблених Lockheed Martin, із більшою дальністю, ніж закуплені ракети ATACMS із дальністю 300 км. Ракети Precision Strike Missiles (PrSM) повинні мати дальність до 500 км.
Доповнення
Компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні.