Польща отримає ракетні установки HIMARS в середині травня. Варшава обіцяє провести випробування на передовій в Україні

ukru
Ексклюзив
07:03 • 9637 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 27367 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 282429 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 380825 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312010 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345270 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308438 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223598 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207061 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165603 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 28908 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 36353 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 35903 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 13966 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 34252 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401300 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543966 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576467 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573279 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 12360 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208643 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 380829 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178154 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168889 перегляди
Актуальне
Польща отримає ракетні установки HIMARS в середині травня. Варшава обіцяє провести випробування на передовій в Україні

Польща отримає ракетні установки HIMARS в середині травня. Варшава обіцяє провести випробування на передовій в Україні

Київ • УНН

 • 1665852 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Польща отримає свої перші ракетні установки HIMARS в середині місяця, пише УНН з посиланням на TVP.Info.

Цитата

"Вже в середині травня перші пускові установки HIMARS будуть у Польщі. Найближчим часом ми проведемо випробування зброї на передовій в Україні", - заявив голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, який перебуває з візитом в США.

"Ми хочемо, щоб у Польщі було створено Академію HIMARS, де проходитиме навчання використанню цієї артилерійської системи", - повідомив міністр.

Деталі

Блащак сказав після розмови з керівництвом Lockheed Martin, що чув запевнення у готовності співпрацювати з польською оборонною промисловістю, готовності зміцнювати польську оборонну промисловість, що також вигідно для США, оскільки дозволить збільшити масштаб виробництва, коли йдеться про HIMARS.

Він додав, що переговори щодо закупівлі Польщею додаткових 500 пускових установок, схвалені Держдепартаментом та Конгресом, "в принципі вже ведуться", і він з оптимізмом дивиться на підписання угоди найближчим часом. Більшість пускових установок планується встановити на польські вантажівки Jelcz.

Глава Міноборони також повідомив, що обговорив можливе виробництво протитанкових керованих ракет Javelin у Польщі.

Блащак висловив зацікавленість у придбанні Польщею ракет HIMARS, розроблених Lockheed Martin, із більшою дальністю, ніж закуплені ракети ATACMS із дальністю 300 км. Ракети Precision Strike Missiles (PrSM) повинні мати дальність до 500 км.

Доповнення

Компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,804.21