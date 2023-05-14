Польша получит ракетные установки HIMARS в середине мая. Варшава обещает провести испытания на передовой в Украине

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Польша получит свои первые ракетные установки HIMARS в середине месяца, пишет УНН со ссылкой на TVP.Info.

Цитата

"Уже в середине мая первые пусковые установки HIMARS будут в Польше. В ближайшее время мы проведем испытания оружия на передовой в Украине", - заявил глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак, который находится с визитом в США.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия HIMARS, где будет проходить обучение использованию этой артиллерийской системы", - сообщил министр.

Детали

Блащак сказал после разговора с руководством Lockheed Martin, что слышал заверения в готовности сотрудничать с польской оборонной промышленностью, готовности укреплять польскую оборонную промышленность, что также выгодно для США, поскольку позволит увеличить масштаб производства, когда речь идет о HIMARS.

Он добавил, что переговоры по закупке Польшей дополнительных 500 пусковых установок, одобренные Госдепартаментом и Конгрессом, "в принципе уже ведутся", и он с оптимизмом смотрит на подписание соглашения в ближайшее время. Большинство пусковых установок планируется установить на польские грузовики Jelcz.

Глава Минобороны также сообщил, что обсудил возможное производство противотанковых управляемых ракет Javelin в Польше.

Блащак выразил заинтересованность в приобретении Польшей ракет HIMARS, разработанных Lockheed Martin, с большей дальностью, чем закупленные ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Ракеты Precision Strike Missiles (PrSM) должны иметь дальность до 500 км.

Дополнение

Компания Rheinmetall создала совместное предприятие с украинским государственным концерном "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине.

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