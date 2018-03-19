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Польща може вислати російських дипломатів та запровадити санкції проти Москви - ЗМІ

Польща може вислати російських дипломатів та запровадити санкції проти Москви - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Польща, у знак солідарності з англійцями, виступає за введення санкцій проти Москви на рівні ЄС. Про це повідомляє видання Gazeta Prawna, посилаючись на джерела в уряді, передає УНН.

Повідомляється, що Польща в найближчий час може видворити російських дипломатів. Існують і інші види санкцій проти Росії.

Рішення можуть бути прийняті і сьогодні, пише видання, посилаючись на слова джерел в уряді. Влада Польщі розглядає такі кроки як вираження солідарності із заходами Великої Британії після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, колишнього офіцера російської розвідки, що проживає у Сполученому Королівстві.

У неділю прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький поспілкувався з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Напад на Скрипаля також має стати предметом зустрічі польського прем'єра з Ангелою Меркель, що відбудеться в понеділок, 19 березня.

Багато чого залежатиме від рішень, які будуть прийняті сьогодні на засіданні на рівні Міністрі закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі. З точки зору польського уряду, зазначає видання, найкращим сценарієм є спільні дії щодо Росії на рівні ЄС. В іншому випадку Польща може відреагувати санкціями проти РФ, запровадивши їх самостійно, в рамках узгоджених дій з іншими країнами ЄС та НАТО.

Як повідомило одне з джерел видання, Польща буде наполегливо домагатися спільних дій, що будуть максимально відчутними для Росії. До них можуть входити як заходи проти російських дипломатів, людей з оточення Володимира Путіна, так і дії, спрямовані на економічні інтереси Москви. Переговори з цих тем у польському уряді тривають з минулого тижня, повідомляють джерела.

Нагадаємо, Велика Британія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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