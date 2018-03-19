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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Польша может выслать российских дипломатов и ввести санкции против Москвы - СМИ

Польша может выслать российских дипломатов и ввести санкции против Москвы - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11844 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Польша, в знак солидарности с англичанами, выступает за введение санкций против Москвы на уровне ЕС. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna, ссылаясь на источники в правительстве, передает УНН.

Сообщается, что Польша в ближайшее время может выдворить российских дипломатов. Существуют и другие виды санкций против России.

Решения могут быть приняты и сегодня, пишет издание, ссылаясь на слова источников в правительстве. Власти Польши рассматривают такие шаги как выражение солидарности с мерами Великобритании после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки, проживающего в Великобритании.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий пообщался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Нападение на Скрипаля также стать темой встречи польского премьера с Ангелой Меркель, которая состоится в понедельник, 19 марта.

Многое будет зависеть от решений, которые будут приняты сегодня на заседании на уровне министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, отмечает издание, лучшим сценарием являются совместные действия по России на уровне ЕС. В противном случае Польша может отреагировать санкциями против РФ, введя их самостоятельно, в рамках согласованных действий с другими странами ЕС и НАТО.

Как сообщил один из источников издания, Польша будет настойчиво добиваться совместных действий, которые будут максимально ощутимыми для России. К ним могут входить как меры против российских дипломатов, людей из окружения Владимира Путина, так и действия, направленные на экономические интересы Москвы. Переговоры по этим темам в польском правительстве продолжаются с прошлой недели, сообщают источники.

Напомним, Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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