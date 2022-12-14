Польща готує зміни до судового законодавства, щоб розблокувати фонди ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уряд Польщі подав до парламенту законопроект, який скасує деякі ключові ухвали судової системи, через які Європейський Союз заблокував розподіл коштів на відновлення після пандемії в країні. Про це УНН інформує з посиланням на агентство PAP.
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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який намагається розморозити понад 35 мільярдів євро із фондів ЄС, заявив у середу, що запропоновані поправки «добрі для Польщі». Він закликав законодавців усього політичного спектру швидко схвалити закон, який було подано пізно увечері у вівторок.
Поправки стали результатом інтенсивних переговорів нового міністра Польщі у справах ЄС Шимона Шинковського Вель Сека, які нещодавно відбулися у Брюсселі. ЄС стверджує, що уряд Польщі порушив верховенство права та демократичні принципи, послабивши незалежність судової влади. Брюссель заморозив кошти на відновлення Польщі та вимагає від Варшави виправити ситуацію.
Проект, опублікований на веб-сайті парламенту, показує, що запропонований новий закон позбавляє Верховний суд повноважень щодо дисциплінарних стягнень суддів, фактично позбавляючи повноваження палати професійної відповідальності, яка є основним каменем спотикання для Брюсселя.
Міністерство юстиції використало орган професійної відповідальності суду для усунення з посади та дискредитації суддів, які критикують спроби уряду встановити надмірний контроль над судовою системою Польщі.
На тлі суперечки про верховенство права з Брюсселем до цього органу було внесено зміни, але переважно вони мали "косметичний" характер.
Утримані кошти ЄС і те, як далеко має зайти Польща, щоб отримати їх, зіткнувшись із дефіцитом, що зростає, і високою інфляцією, стали джерелом зростаючої напруженості всередині правлячої коаліції, і особливо між Моравецьким і міністром юстиції Збігнєвом Зіобро.
Незважаючи на розкол, Моравецький та правляча коаліція пізно увечері у вівторок проголосували проти пропозиції опозиції щодо усунення Зіобро. Натомість коаліція вирішила змінити політику Зіобро.
Парламентське голосування щодо поправок очікується наступного тижня. Це рішення також вимагатиме схвалення верхньої палати, Сенату та президента Анджея Дуди.
Поки незрозуміло, чи змінені правила відповідатимуть основним віхам, встановленим Брюсселем, який вважав деякі попередні коригування, внесені Варшавою, недостатніми.
Політичні оглядачі в Польщі заявили в середу, що уряд робить серйозний крок назад у порівнянні з політикою, яку він проводив з того часу, як у 2015 році до влади прийшла правляча коаліція на чолі з партією «Право та справедливість».