Польша готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать фонды ЕС

ukru
Эксклюзив
16:00 • 43940 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 110919 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 119549 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106387 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101523 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 84487 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110190 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135766 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122891 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136625 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130999 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127425 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112674 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 56809 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 42342 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225093 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255684 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194367 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199956 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 56798 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112674 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117933 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125596 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140787 просмотра
Актуальное
Польша готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать фонды ЕС

Польша готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать фонды ЕС

Киев • УНН

 • 567804 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правительство Польши подало в парламент законопроект, отменяющий некоторые ключевые определения судебной системы, через которые Европейский Союз заблокировал распределение средств на восстановление после пандемии в стране. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство PAP.

Детали

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, пытающийся разморозить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, заявил в среду, что предложенные поправки «хороши для Польши». Он призвал законодателей всего политического спектра быстро одобрить закон, представленный поздно вечером во вторник.

Поправки стали результатом интенсивных переговоров недавно прошедших в Брюсселе нового министра Польши по делам ЕС Шимона Шинковского Вель Сека. ЕС утверждает, что правительство Польши нарушило верховенство права и демократические принципы, ослабив независимость судебной власти. Брюссель заморозил средства на восстановление Польши и потребовал от Варшавы исправить ситуацию.

Проект, опубликованный на сайте парламента, показывает, что предложенный новый закон лишает Верховный суд полномочий по дисциплинарным взысканиям судей, фактически лишая полномочия палаты профессиональной ответственности, которая является основным камнем преткновения для Брюсселя.

Министерство юстиции использовало орган профессиональной ответственности суда для отстранения от должности и дискредитации судей, критикующих попытки правительства установить чрезмерный контроль над судебной системой Польши.

На фоне спора о верховенстве права с Брюсселем в этот орган были внесены изменения, но преимущественно они носили "косметический" характер.

Удержанные средства ЕС и то, как далеко должна зайти Польша, чтобы получить их, столкнувшись с растущим дефицитом и высокой инфляцией, стали источником растущей напряженности внутри правящей коалиции, и особенно между Моравецким и министром юстиции Збигневом Зиобро.

Несмотря на раскол, Моравецкий и правящая коалиция поздно вечером во вторник проголосовали против предложения оппозиции по устранению Зиобро. Коалиция решила изменить политику Зиобро.

Парламентское голосование по поправкам ожидается на следующей неделе. Это решение также потребует одобрения верхней палаты, Сената и президента Анджея Дуды.

Пока непонятно, будут ли измененные правила соответствовать основным вехам, установленным Брюсселем, считавшим некоторые предыдущие корректировки, внесенные Варшавой, недостаточными.

Политические обозреватели в Польше заявили в среду, что правительство делает серьезный шаг назад по сравнению с политикой, которую оно проводило с тех пор, как в 2015 году к власти пришла правящая коалиция во главе с партией «Право и справедливость».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы