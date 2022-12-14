Польша готовит изменения в законодательство, чтобы разблокировать фонды ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правительство Польши подало в парламент законопроект, отменяющий некоторые ключевые определения судебной системы, через которые Европейский Союз заблокировал распределение средств на восстановление после пандемии в стране. Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство PAP.
Детали
Премьер-министр Матеуш Моравецкий, пытающийся разморозить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, заявил в среду, что предложенные поправки «хороши для Польши». Он призвал законодателей всего политического спектра быстро одобрить закон, представленный поздно вечером во вторник.
Поправки стали результатом интенсивных переговоров недавно прошедших в Брюсселе нового министра Польши по делам ЕС Шимона Шинковского Вель Сека. ЕС утверждает, что правительство Польши нарушило верховенство права и демократические принципы, ослабив независимость судебной власти. Брюссель заморозил средства на восстановление Польши и потребовал от Варшавы исправить ситуацию.
Проект, опубликованный на сайте парламента, показывает, что предложенный новый закон лишает Верховный суд полномочий по дисциплинарным взысканиям судей, фактически лишая полномочия палаты профессиональной ответственности, которая является основным камнем преткновения для Брюсселя.
Министерство юстиции использовало орган профессиональной ответственности суда для отстранения от должности и дискредитации судей, критикующих попытки правительства установить чрезмерный контроль над судебной системой Польши.
На фоне спора о верховенстве права с Брюсселем в этот орган были внесены изменения, но преимущественно они носили "косметический" характер.
Удержанные средства ЕС и то, как далеко должна зайти Польша, чтобы получить их, столкнувшись с растущим дефицитом и высокой инфляцией, стали источником растущей напряженности внутри правящей коалиции, и особенно между Моравецким и министром юстиции Збигневом Зиобро.
Несмотря на раскол, Моравецкий и правящая коалиция поздно вечером во вторник проголосовали против предложения оппозиции по устранению Зиобро. Коалиция решила изменить политику Зиобро.
Парламентское голосование по поправкам ожидается на следующей неделе. Это решение также потребует одобрения верхней палаты, Сената и президента Анджея Дуды.
Пока непонятно, будут ли измененные правила соответствовать основным вехам, установленным Брюсселем, считавшим некоторые предыдущие корректировки, внесенные Варшавой, недостаточными.
Политические обозреватели в Польше заявили в среду, что правительство делает серьезный шаг назад по сравнению с политикой, которую оно проводило с тех пор, как в 2015 году к власти пришла правящая коалиция во главе с партией «Право и справедливость».