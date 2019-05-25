Полозов про "справу українських моряків": позиція Росії юридично безпідставна

"Позиція Росії юридично безпідставна. Саме це, на мій погляд, зумовило той факт, що російська делегація відмовилася брати участь в слуханнях трибуналу, які пройшли на початку травня. Але разом з цим, я хочу сказати, що незалежно від рішення трибуналу, у межах єдиної стратегії звільнення захоплених моряків, ми будемо продовжувати роботу, і в будь-якому випадку ми будемо домагатися їхнього звільнення всіма доступними засобами - юридичними, дипломатичними і політичними", - заявив він.

Якщо Міжнародний трибунал з морського права ухвалить рішення на користь України - це стане гарною підмогою у справі звільнення українських моряків, продовжив Полозов.

"Якщо не ухвалить - це не катастрофа. Ми у межах нашої стратегії проводимо весь необхідний комплекс дій, які зрештою приведуть до успіху", - упевнений він.

Нагадаємо, 25 травня у німецькому Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права в справі українських моряків .

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.