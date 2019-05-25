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Полозов о "деле украинских моряков": позиция России юридически несостоятельна

Полозов о "деле украинских моряков": позиция России юридически несостоятельна

Киев  •  УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Вне зависимости от решения Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков, Украина будет добиваться освобождения пленных. Об этом в Гамбурге журналистам сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Позиция России юридически несостоятельна. Именно это, на мой взгляд, обусловило тот факт, что российская делегация отказалась принимать участие в слушаниях трибунала, которые прошли в начале мая. Но вместе с этим, я хочу сказать, что вне зависимости от решения трибунала, в рамках единой стратегии освобождения захваченных моряков, мы будем продолжать работу, и в любом случае мы будем добиваться их освобождения всеми доступными средствами – юридическими, дипломатическими и политическими", - заявил он.

Если Международный трибунал по морскому праву примет решение в пользу Украины – это станет хорошим подспорьем в деле освобождения украинских моряков, продолжил Полозов.

"Если не примет – это не катастрофа. Мы в рамках нашей стратегии проводим весь необходимый комплекс действий, которые в конечном счете приведут к успеху", - уверен он.

Напомним, 25 мая в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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