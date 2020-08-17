Половина українців вважають, що потрібно провести дострокові вибори у ВР – дослідження

"Респондентів попросили відповісти на питання, чи потрібно у наступному році провести дострокові позачергові вибори Верховної Ради України. 50% опитаних вважають, що такі вибори потрібні; 39% - що не потрібні", - йдеться у результатах дослідження.

Також зазначається, що 20% українців схвалюють дії Верховної Ради, а 63% - не схвалюють.

Додамо, дослідження проводилося методом опитування з 7 по 11 серпня 2020 року серед дорослого населення на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Не включалися тимчасово окуповані території Донбасу та АР Крим. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними дослідження, якби найближчим часом відбулися вибори до ВРУ, то найбільшу підтримку (34%) отримала б політична партія "Слуга народу".