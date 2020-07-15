Дослідження: у разі виборів до ВР "Слуга народу" мала б найбільшу підтримку українців

За результатами дослідження, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 19%, за "Європейську солідарність" – 15%, за ВО "Батьківщина" - 8% із тих, хто візьме участь у виборах і визначився, кого підтримуватиме.

Додамо, дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними дослідження, у разі, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, електоральний бар’єр у 5% подолали б чотири політичні партії.