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Дослідження: у разі виборів до ВР "Слуга народу" мала б найбільшу підтримку українців

Дослідження: у разі виборів до ВР "Слуга народу" мала б найбільшу підтримку українців

Київ • УНН

 • 12499 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Якби найближчим часом відбулися вибори до ВРУ, то найбільшу підтримку (34%) отримала б політична партія "Слуга народу". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва".

За результатами дослідження, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 19%, за "Європейську солідарність" – 15%, за ВО "Батьківщина" - 8% із тих, хто візьме участь у виборах і визначився, кого підтримуватиме.

Додамо, дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними дослідження, у разі, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, електоральний бар’єр у 5% подолали б чотири політичні партії.

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