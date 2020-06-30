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Дослідження: у разі виборів найближчим часом у Раду пройшли б чотири партії

Дослідження: у разі виборів найближчим часом у Раду пройшли б чотири партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У разі, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, електоральний бар’єр у 5% подолали б чотири політичні партії. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, передає УНН.

Так, у разі, якби найближчим часом відбувалися вибори до Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія “Слуга народу” — за неї готові віддати свій голос 20,5% серед усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За “Опозиційну платформу - За життя” готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%, за “Європейську солідарність” ˗ відповідно 10% і 16%, за ВО “Батьківщина” ˗ відповідно 6% і 8,5%.

Решта партій не подолала би бар’єр у 5%: за “Громадянську позицію” готові голосувати відповідно 2% і 3%, за політичну партію “Сила і честь” ˗ відповідно 3% і 3%, за “Опозиційний блок” ˗ відповідно 2% і 2%, за політичну партію “Голос” ˗ відповідно 1,5% і 2%, за партію Шарія ˗ відповідно 1,5% і 2%, за “Об’єднання “Самопоміч” ˗ відповідно 1% і 2%, за партію “Українська стратегія Гройсмана” ˗ відповідно 1% і 2%, за ВО “Свобода” ˗ відповідно 1% і 2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка“˗ відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій ˗ менше 1% респондентів.

Дослідження було проведене з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 24 травня до 4 червня, партію “Слуга народу” на парламентських виборах, якби вони відбувалися наприкінці травня-початку червня 2020 року, готові підтримати 28% українців, серед тих, хто визначився з вибором. 

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