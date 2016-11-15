Політв’язень А.Коломієць одружився у Сімферопольському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Політв’язень Андрій Коломієць одружився сьогодні у СІЗО окупованого Сімферополя. Про це повідомила дружина Галина Заліханова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Нарешті сталося диво! Хочемо подякувати всім, хто допомагав нам із чоловіком, радив, наставляв, допомагав грошима, хто переживав і читав”, — написала Г.Заліханова.
Окрім радісного посту жінка поділилася також світлиною свідоцтва про шлюб.
Нагадаємо, що суд окупованого Криму відхилив апеляцію на вирок учаснику Євромайдану А.Коломійцю.