Политзаключенный А.Коломиец женился в Симферопольском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Политзаключенный Андрей Коломиец женился сегодня в СИЗО оккупированного Симферополя. Об этом сообщила жена Галина Залиханова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Наконец-то свершилось чудо! Хотим поблагодарить всех, кто помогал нам с мужем, советовал, наставлял, помогал деньгами, кто переживал и читал", - написала Г.Залиханова.
Кроме радостного поста женщина поделилась также фотографией свидетельства о браке.
Напомним, что суд оккупированного Крыма отклонил апелляцию на приговор участнику Евромайдана А.Коломийцу.