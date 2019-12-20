Поліція затримала злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Кіровоградщині затримали організатора та одного з учасників наркоугруповання. Про це УНН поінформували в пресслужбі ГУ НП в області.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність учасників групи, встановили місця виготовлення наркотиків та простежили мережу та канали їхнього збуту.
В орендованому приміщенні у Кропивницькому підозрювані організували діяльність лабораторії з виготовлення метамфетаміну. Її збутом займались всі члени злочинної групи. За виручені від продажу психотропу кошти купували складові для виготовлення психотропних речовин, обладнання та автомобілі.
Оперативники та слідчі встановили, що основний компонент для виготовлення психотропної речовини псевдоефедрин учасники групи закуповували у Польщі. Медичний препарат з його вмістом незаконно завозили до України та надалі доставляли до Кропивницького.
Задля прикриття "бізнесу" з боку інших кримінальних угруповань міста організатор групи щомісяця віддавав відсоток до так званого кримінального "общаку". Надалі ці кошти потрапляли до "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен.
17 грудня затримали організатора та одного з учасників групи. Обидва – місцеві жителі.
За результатами обшуків виявили та вилучили близько 300 грамів псевдоефедрину, сім літрів розчину псевдоефедрину, близько 400 грамів медичних препаратів (пігулок), що містять псевдоефедрин, близько 60 грамів метамфетаміну, 30 літрів спирту та близько 100 грамів марихуани, а також зброю та набої різного калібру.
Двох членів злочинної групи затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, особливий режим ввели у слідчому ізоляторі в Кропивницькому.