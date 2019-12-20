Полиция задержала преступную наркогруппу "смотрящего за СИЗО" по кличке Арсен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Кировоградской области задержали организатора и одного из участников наркогруппировки. Об этом УНН сообщили в пресс служба ГУ ЧП в области.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность участников группы, установили места изготовления наркотиков и проследили сеть и каналы их сбыта.
В арендованном помещении в Кропивницкому подозреваемые организовали деятельность лаборатории по изготовлению метамфетамина. Ее сбытом занимались все члены преступной группы. За вырученные от продажи психотропа средства покупали составляющие для изготовления психотропных веществ, оборудование и автомобили.
Оперативники и следователи установили, что основной компонент для изготовления психотропного вещества псевдоэфедрин участники группы закупали в Польше. Медицинский препарат с его содержанием незаконно завозили в Украину и в дальнейшем доставляли в Кропивницкого.
Для прикрытия "бизнеса" со стороны других криминальных группировок города организатор группы ежемесячно отдавал процент к так называемому криминального "общака". В дальнейшем эти средства попадали в "смотрящего за СИЗО" по кличке Арсен.
17 декабря задержали организатора и одного из участников группы. Оба - местные жители.
По результатам обысков обнаружили и изъяли около 300 граммов псевдоэфедрина, семь литров раствора псевдоэфедрина, около 400 граммов медицинских препаратов (таблеток), содержащих псевдоэфедрин, около 60 граммов метамфетамина, 30 литров спирта и около 100 граммов марихуаны, а также оружие и патроны различного калибра .
Двух членов преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, особый режим ввели в следственном изоляторе в Кропивницком.